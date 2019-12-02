"النصر للأسمدة" تبت فى مناقصة مشروع معالجة الصرف الصناعى الأربعاء المقبل

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أضاف جابر لـ" الخليج 365" ، أنه سيتم فتح المظاريف يوم الاربعاء، وبالتالى اختيار الشركة المنفذة للمشروع ،الذى يعد اخر مرحلة من مراحل التوافق الييئى للشركة ، لافتا انه تم طرح المناقصة فى 27 أغسطس الماضى، وتم اجراء مقابلات مع العملاء فى 4 سبتمبر الماضى، كما تم استلام المظاريف الفنية بتاريخ 22 اكتوبر الماضى.
وأضاف جابر: تم خلال ال3 سنوات الأخيرة الانتهاء من مشروع الرصد البيئى الداعى للانبعاثات والربط على الشبكة القومية بتكلفة 28 مليون جنيه ، مما ساهم فى حصول الشركة على منحة وزارة البيئة المقدرة ب5 ملايين جنيه.
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