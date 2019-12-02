شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للأسمدة" تبت فى مناقصة مشروع معالجة الصرف الصناعى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حمدى جابر ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه سيتم البت فى مناقصة مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة استخدام المياه فى تغذية ابراج التبريد ومياه الغلايات الخاصة بالوحدات الإنتاجية يوم الاربعاء المقبل.

أضاف جابر لـ" الخليج 365" ، أنه سيتم فتح المظاريف يوم الاربعاء، وبالتالى اختيار الشركة المنفذة للمشروع ،الذى يعد اخر مرحلة من مراحل التوافق الييئى للشركة ، لافتا انه تم طرح المناقصة فى 27 أغسطس الماضى، وتم اجراء مقابلات مع العملاء فى 4 سبتمبر الماضى، كما تم استلام المظاريف الفنية بتاريخ 22 اكتوبر الماضى.

وأضاف جابر: تم خلال ال3 سنوات الأخيرة الانتهاء من مشروع الرصد البيئى الداعى للانبعاثات والربط على الشبكة القومية بتكلفة 28 مليون جنيه ، مما ساهم فى حصول الشركة على منحة وزارة البيئة المقدرة ب5 ملايين جنيه.