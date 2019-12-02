شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تدعم التقدم الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المحلل المالي أحمد السالم أن المملكة لها أيقونتان جعلتاها محط أنظار العالم، هما الاستقرار والأمن ووضعتاها في مقدمة الدول اقتصادياً، وأصبحت وجهة للاستثمارات العالمية. وقال: إن وكالات التصنيف الائتمانية أصبحت تضع السعودية في مكانة بين أكبر الاقتصاديات العالمية، مما دفع الاستثمارات تتدفق في الاقتصاد السعودي، خاصة أن النظرة للمستقبل اقتصادياً تحمل الكثير من الفرص، التي ربما يقل وجودها في أماكن أخرى، وإن وجدت في مناطق أخرى يضعفها عدم وجود الاستقرار والأمن والموقع الجغرافي، الذي تحظى به السعودية يجلعها تتقدم اقتصاديا، كما أن المملكة لم تستخدم سوى ربع مواردها وهي تتجه لاستخدام جميع مواردها مستقبلاً.

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