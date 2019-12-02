المملكة تحتفظ بمركزها الريادي ونظرة إيجابية للاقتصاد على المدى البعيد

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أكد اقتصاديون أن الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول تاريخية، لا سيما أن برامج الحكومة الرشيدة تمكنت من خفض عجز الميزانية، لا سيما مع النمو الكبير للإيرادات غير النفطية، مشيرين إلى أن المملكة احتفظت بمركزها الريادي التي عهدته دائماً، خاصة أن استقرار الوضع الاقتصادي ومتانة الوضع المالي للدولة وحجم السيولة وكبر حجم الاقتصاد، جعل وكالات التصنيف العالمية تصنف المملكة على أنها اقتصاد متين وقوي، متوقعة نظرة مستقرة للاقتصاد على المدى البعيد.

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