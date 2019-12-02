شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بتحسن الأداء المالي والان نبدء بالتفاصيل
وأشار البوعينين إلى بعض الجوانب المهمة ومنها رفع الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، خلال النصف الأول من العام 2019 بنحو 6.3%، ونمو الإيرادات بنسبة 15% وارتفاع إيرادات الدولة من القطاع غير النفطي خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4%، كما انخفض عجز الميزانية ليصل إلى 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق (2018)، مما يشير إلى ضبط أداء المالية العامة وفق الإصلاحات المرسومة، ومن المؤشرات المهمة زيادة حجم التسهيلات الائتمانية، التي قدمتها البنوك وشركات التمويل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 11.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتحسن الأداء المصرفي للفترة ذاتها بمجموع موجودات بلغ 2.4 تريليون ريال، بنسبة بلغت 3%.
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