شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التوطين ودعم رأس المال البشري والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية شنان الزهراني: إن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من برامج ومبادرات أسهمت في النهوض بالاقتصاد وتعزيز التوطين والاعتناء برأس المال البشري، الذي يعد أساسا في التنمية في أي بلد بالعالم، واعتنت جميع الجهات الحكومية المعنية بإحلال المواطن السعودي مكان الأجنبي في خطوات عديدة.

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