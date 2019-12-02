البرامج والمبادرات توفر وظائف جديدة

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أشار المختص والخبير في الموارد البشرية بندر السفير إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، -حفظه الله- وضعا ملف البطالة على رأس أولوياتهما، خاصة أنه يمس جميع أطياف المجتمع، إذ سخرت الحكومة جهدها لتقليص معدلات البطالة، بالتعاون مع العديد من الجهات على رأسها: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وصندوق الموارد البشرية «هدف» وغيرها من الجهات، إذ إن البطالة يتم تخفيض مستوياتها من خلال خلق وظائف جديدة وإحلال السعوديين مكان الوافدين. ولفت إلى أن الدولة توجهت بتنظيم كبير لسوق العمل والدفع بكثير من الباحثين عن عمل وهم فئة النساء إلى قطاع التجزئة، وإحلال وظائفها بشكل كبير لغير السعوديين، ما نتج عنه انخفاض جزئي في معدلات البطالة، علما بأن نتائج هذه البرامج والمبادرات تحتاج لعدة سنوات حتى تظهر ملامحه وتؤتي نتائجه.

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