شكرا لقرائتكم خبر عن البرامج والمبادرات توفر وظائف جديدة والان نبدء بالتفاصيل
ولفت إلى أن الدولة توجهت بتنظيم كبير لسوق العمل والدفع بكثير من الباحثين عن عمل وهم فئة النساء إلى قطاع التجزئة، وإحلال وظائفها بشكل كبير لغير السعوديين، ما نتج عنه انخفاض جزئي في معدلات البطالة، علما بأن نتائج هذه البرامج والمبادرات تحتاج لعدة سنوات حتى تظهر ملامحه وتؤتي نتائجه.
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