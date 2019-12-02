شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة إلى %12.3 خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أسهمت الجهود الحكومية في توفير الوظائف المناسبة والملائمة لشباب وشابات الوطن من خلال الفرص الوظيفية، التي قدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وعلى رأسها قرار توطين سوق العمل لتنفيذ توجيهات القيادة وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لخفض معدلات البطالة في المجتمع وتوفير بيئة عمل ملائمة، إذ تراجعت معدلات البطالة إلى 12.3% خلال العام الحالي.

وقال اقتصاديون لـ«اليوم»: تزامنا مع ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبذل جهودها من أجل النهوض بعملية التوطين في المملكة؛ حيث أصدرت الكثير من القرارات والقوانين التشريعية، التي تُسهم في انتظام حركة العمل والتوطين، التي تدفع إيجابًا إلى سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية.

وتحرص وزارة العمل مع شريكها صندوق الموارد البشرية «هدف»، على التفاعل مع كل الآراء، التي تصدر من البعض في الشارع السعودي، ما يُساعدها على المُضي قدمًا نحو فرض الإستراتيجيات التوظيفية الحديثة للارتقاء بمنظومة العمل في المملكة. وخلال النصف الأول من عام 2019، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية «هدف»، عددًا من البرامج والمبادرات، التي تخدم سوق العمل والارتقاء به في كامل القطاعات الحكومية والخاصة؛ ما يُسهم في زيادة كفاءة العملاء والعاملين، وهو ما يحقق أعلى مستويات للاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني».

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وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2019م وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان «15 سنة فأكثر» إلى «5.6%»، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ «6%» للربع الأول من نفس العام، وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين «الذكور والإناث 15 سنة فأكثر»، حيث بلغ «12.3%» من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ «12.5%» للربع الأول من نفس العام.

وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين «الذكور والإناث 15 سنة فأكثر»، حيث بلغ «45.0%» في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ «42.3%» في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات، حيث بلغ «23.2%» مقارنة بــ «20.5%» للربع السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين «الذكور والإناث» وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثاني 2019م قد سجَّل انخفاضًا، حيث بلغ «3.090.248» مشتغلًا في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ «3.112.029» في الربع الأول.

ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدنية «بوابة جدارة وساعد» وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية «بوابة طاقات»، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019م «1.002.855» فردًا، حيث أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء تعريف الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون «ذكورًا كانوا أو إناثًا» المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية «جدارة وساعد» ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية «طاقات»، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلَّات الحكومية «الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلَّات التجارية، ورخص البلدية».