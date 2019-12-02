شكرا لقرائتكم خبر عن «المشغل الاقتصادي» بالجمارك يعزز الشراكة مع مؤسسات الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة محافظة الأحساء، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك أمس، حول مبادرات الجمارك نحو تيسير التجارة، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالمحافظة.
واستعرض الدوسري، مزايا خدمة الأحكام المسبقة بالنسبة للقطاع الخاص ودورها في تقليص مدة فسح البضائع في المنافذ الجمركية ومساعدة المنشآت التجارية على إجراء العمليات الجمركية في الوقت المخطط له بشكل أكثر كفاءة فضلا عن تمكينها من اتخاذ تدابير استباقية لضمان امتثالهم لمتطلبات الجمارك، لافتا إلى مشروع تحسين إجراءات الخدمات اللوجستية ودوره في دعم توجهات المملكة بأن تصبح نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقعها ودورها المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.
وتطرق اللقاء إلى إستراتيجية الجمارك السعودية وما تضمنتها من مبادرات لتيسير التجارة، وعرض عن «منصة فسح» خلال 24 ساعة وأثره الإيجابي على بيئة قطاع الأعمال وما تحقق من نتائج لهذا البرنامج الذي أسهم في تقليص فترة الفسح الجمركي بشكل كبير، إضافة إلى أهمية خاصية «التقديم المسبق» للبيانات ودورها الكبير في سرعة ومرونة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة، وتوفير «منصة فسح» 100 خدمة إلكترونية لمختلف الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير، فيما تضم 25 جهة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المشغل الاقتصادي» بالجمارك يعزز الشراكة مع مؤسسات الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.