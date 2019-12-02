«الجمعـة البيضـاء» و«اليـوم الـوطنـي» ينعشـان التجـزئـة

حققت مبيعات التجزئة انتعاشاً كبيراً تزامناً مع تخفيضات «الجمعة البيضاء» و«اليوم الوطني» التي انطلقت في العديد من مراكز التسوق الكبرى على مستوى الدولة، ودبي على وجه التحديد، وقد شهدت المراكز إقبالاً كثيفاً ومتواصلاً منذ الخميس الماضي، فيما من المتوقع أن يستمر الإقبال حتى نهاية الأسبوع الجاري والذي يتزامن مع عطلة اليوم الوطني التي تمتد حتى نهاية يوم غد الثلاثاء.

عجت مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي بالزوار والسياح الذين توافدوا للاستفادة من هذه التخفيضات، وتغازل مراكز التسوق التقليدية المتسوقين عبر توفير ميزات أهمها فحص المنتج ولمسه وقياسه وتجربته ومقارنته مع عشرات المنتجات واقعياً وليس عن طريق الصور التي تنشرها مواقع التسوق الإلكتروني للمنتجات المتوفرة لديها، حيث ستتواصل عروض التخفيضات والحسومات في مختلف المراكز التجارية التقليدية بالدولة، والتي تمر بمناسبات متنوعة ومتعددة، وتشهد خلالها مراكز التسوق طرح عروض وحسومات تصل إلى 90%، ما يساهم في زيادة المبيعات والإقبال من المستهلكين على المراكز التجارية، الأمر الذي يساهم أيضاً في انتعاش قطاع التجزئة بشكل عام.

عطلة اليوم الوطني

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ويترقب المستهلكون أيضاً من مختلف الجنسيات تخفيضات «اليوم الوطني» في الإمارات والتي تتزامن مع عطلة لمدة 3 أيام بدءاً من أمس الأحد، فيما تؤكد إدارات حماية المستهلك بالدولة على متابعاتها المستمرة للحدّ من تلاعب التجار بالحسومات، حيث خلقت هذه المتابعة المستمرة على مستوى الدولة، بيئة جيدة لتنزيلات حقيقية في مصلحة المستهلكين، كما أن قانون حماية المستهلك في الدولة، يتولى ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك.

كما تترقب أسواق إمارة دبي على وجه التحديد مهرجان التسوق الضخم المتمثل «بمهرجان دبي للتسوق» والذي يستمر لمدة تزيد عن شهر وينطلق في نهاية ديسمبر الجاري، ويشهد العديد من الفعاليات والمفاجآت والتخفيضات الكبيرة والجوائز النقدية والعينية التي تقدر بملايين الدراهم، والذي بات يشكل مناسبة عالمية المستوى تستقطب المتسوقين من خارج الدولة وتقدم فرصة كبيرة لقطاع التجزئة للانتعاش مع انطلاق العام الجديد 2020.

وجهة عائلية موسمية

وتعتبر المتاجر التقليدية وجهة جاذبة للإمارات بسبب ما تحويه من ميزات عديدة، بحيث تجمع بين الترفيه والتسوق، وتعتبر وجهة عائلية بما توفره من مزايا لمختلف أفراد العائلة، وهو ما يميزها عن المتاجر الإلكترونية، ويعتبر سبباً إضافياً إلى جانب ما تقدمه من تخفيضات وحملات ترويجية ومسابقات وفرص فوز بسحوبات نقدية أو عينية، وينتظر الكثير من الزوار والمقيمين في دبي هذه التخفيضات التي تعتبر أيضاً شكلاً من أشكال الترفيه التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ولا تقتصر هذه الحسومات على منتجات الموضة والجمال إنّما تشمل الإلكترونيّات وألعاب الأطفال والمفروشات والمطاعم وغيرها ما يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كوجهة التسوّق الأولى عالمياً على مدار السنة.