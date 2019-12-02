إلغاء الرسوم عقبة إنهاء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية أمس نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن بكين تصر على ضرورة أن يكون‭‭‭ ‬‬‬إلغاء التعريفات الجمركية جزءاً من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وقالت «جلوبال تايمز» :«تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 ديسمبر لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات» في إشارة إلى رسوم إضافية ستفرض على الواردات من الصين في حالة عدم التوصل لاتفاق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إن واشنطن في «المخاض الأخير» لاتفاق يهدف لإنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ 16 شهراً بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني شي جين بينج رغبته في إبرام اتفاق تجاري.

كما أجرى كبار المفاوضين التجاريين من البلدين محادثات مجدداً واتفقوا على العمل لحل القضايا المتبقية.

وقال خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض لرويترز الشهر الماضي، إن توقيع الاتفاق الأوّلي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد مع ضغط الصين من أجل التراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق واسع. وكان مقرراً في الأساس توقيع الاتفاق في نهاية نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني الماضي.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن مسؤولين أمريكيين قد يزورون الصين عقب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. (رويترز)