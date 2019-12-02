شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الشارقة.. 48 عاماً من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولو من كافة إمارات الدولة أن احتفالات الإمارات باليوم الوطني ما هي إلا تأكيداً على 48 عاماً من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في كافة القطاعات.

وأشاروا إلى أن اليوم الوطني مناسبة وطنية للاحتفاء بمسيرة الاتحاد التي شهدتها الدولة وحققت خلالها إنجازات خالدة، حيث يمثل اليوم الوطني مناسبة غالية لتجديد العزم على السير على خطى ونهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، وإخوانهما الحكام المؤسسين الذين اجتمعوا على الحق والخير في يوم الثاني من ديسمبر لسنة 1971 لإعلان قيام اتحادنا، وبدء مسيرة التنمية والبناء استناداً إلى دعائم العطاء والتسامح والعدل والإخاء والمساواة.

فيصل بن سلطان: مشاعر وطنية سامية

تقدم الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ48، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا، لما يتجسد فيها من معانٍ ومشاعر وطنية سامية تمثل فخرنا باتحادنا وقيادتنا ووطننا الإمارات.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي: «إننا اليوم نحتفل بوطن الإنسان والخيــــر والأمان، نحتفل بوطن الإنجاز والإبداع والابتكــــار، وطن الريـــادة والتميز، ونؤكد أننا على العهد والوعد بالعمل المخلص والجاد لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، من منطلق إيماننا بدورنا ومسؤولياتنا الوطنية».

سعيد بن سرور: احتفال بروح التسامح

قال الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة الفجيرة إن الاحتفال باليوم الوطني الـ48 لقيام دولة الاتحاد يأتي في ظل روح التسامح التي يجسدها شعب الإمارات، حيث شكل اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، خطوة استثنائية وموفّقة تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة، بالعمل وفق ما يتناسب مع المرتكزات والمبادئ التي قامت عليها منذ تأسيسها، من خلال نشر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، قيم التسامح ممثلة في السلوك والقيم النابعة من شخصيته الغنية بالحكمة والتسامح وتقبل الآخرين والعطف عليهم.

محمد بن حمد: احتفاء بالريادة

أكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، أن «اليوم الوطني» هو يوم الاحتفاء بالحياة الكريمة التي يعيشها شعب الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد، والتي تجلّت واقعاً ملموساً برؤية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة الذين أولوا التنمية وتحقيق السعادة للمجتمع أكبر اهتماماتهم.

عبيد الزعابي: إنجازات ضخمة

رفع الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة للدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات ضخمة على كافة المؤشرات ووفق أفضــل المعاييــر العالمية. وأن ما تحقق على مدى السنوات التي مضت منذ إعلان الآباء المـــؤسسين قيام دولة الاتحاد هو أشبه بمعجزة بكــــل المقاييس حتى صارت دولـــة الإمـــارات نموذجـــاً يحتـــذى فـــي التطور والإنجاز.. وتبـــوأت مراكـــز متقدمــة عالمياً على مؤشر السعادة.

سلطان الهنداسي: تنمية مستدامة

وأكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن دولة الإمارات تمكنت وهي تحتفل بيومها الوطني الـ 48 من تحقيق معدلات نمو قياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأصبحت تتبوّأ مكانة مرموقة في خريطة أكثر الدول نمواً وازدهاراً، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا التوجيهات السديدة والسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة.

خالد آل علي: الدلالات الوطنية

أكد المهندس خالد آل علي، أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن الاحتفال باليوم الوطني 48 يحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية. وأبان أن المناسبة تأتي والإمارات تشهد العديد من الإنجازات لتتمكن خلال 48 عاماً من تحقيق مكانة اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية رفيعة على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل جهود أبنائها ورؤية قيادتها الرشيدة التي تستشرف المستقبل بكل حكمة واقتدار.

مروان السركال: اليوم العظيم

من جانبه، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يمثل اليوم الوطني، فرصة مهمة نستذكر من خلالها ذلك اليوم العظيم الذي شكل قبل 48 عاماً علامة فارقة في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، فكان الأساس المتين لقيام دولة الإمارات، بإرادة وعزيمة قوية من الآباء المؤسسين في إماراتها السبع».

محمد المشرخ: نحتفي بالمنجزات

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «يمثل اليوم الوطني مناسبة غالية على نفوس الشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، ففي هذا اليوم العظيم نحتفي بالمنجزات التي تحققت في مختلف القطاعات والحقول، وخصوصاً الاقتصادية منها والتي جعلت من دولة الإمارات وجهة موثوقة للمستثمرين ورجال الأعمال».

خليفة الزفين: تعزيز روح الاتحاد

Advertisements

قال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: نحتفل في اليوم الوطني مؤكدين حرصنا على تعزيز روح الاتحاد الذي رسخ معالمه وأسسه أجدادنا وآباؤنا عام 1971 بمساعي ومباركة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد الاتحاد الذي عُرف بدوره كأب مؤسس لدولة الإمارات التي أصبحت بفضل رؤيته الثاقبة على ما هي عليه اليوم.

أحمد بن شعفار: ذكرى خالدة

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن اليوم الوطني، يوم خالد في ذاكرة الوطن، أرسى المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قواعد هذا الاتحاد في عام 1971؛ لتبدأ مسيرة البناء والتنمية».

أحمد محبوب: يجسد معاني الوحدة

أكد أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، أن اليوم الوطني يجسد معاني الوحدة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة، وأن تجربة الاتحاد من التجارب الناجحة عربياً وإقليمياً، نستذكر معها دائماً جهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع رؤية سديدة لتوحيد دولة عانقت المستقبل.

خليفة المنصوري: يوم الانتماء إلى الوطن

أكد خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الثاني من ديسمبر من كل عام هو يوم جليل يمثل ذكرى سنوية عظيمة تؤكد الانتماء إلى الوطن الغالي، ذلك اليوم الذي قام فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بتأسيس «الاتحاد»، وهي الذكرى التي نلتمس فيها دوماً تجديد الولاء للقيادة الرشيدة.

سالم الموسى: رفاهية المجتمع

قال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، نحتفل كل عام في الثاني من ديسمبر باليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات، التي صنعت لنفسها مكانة مرموقة كإحدى الدول الأكثر تقدماً في العالم، بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي وضعت سعادة الناس ورفاهية المجتمع في مقدمة الأولويات الاستراتيجية.

محمد الشرف: ركائز التسامح والتعايش

قال محمد الشرف رئيس العمليات في مجموعة التزام لإدارة الأصول، يشرّفنا في مجموعة التزام لإدارة الأصول أن نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات من دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين من عمر الاتحاد الذي قام استناداً إلى ركائز التسامح والتعايش والتكافل والإخاء.

وليد العوضي: قيم الانتماء

قال ولــــيد سعــــيد العــــوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات - سلطة دبي للخدمات المالية، تتجدد في قلوبنا كل عام فرحة اليوم الوطني، وعند الاحتفال بها فإن ذلك يمثل تعبيراً عن قيم الانتماء لوطن عزيز بأبناء شعبه، قوي بإخلاصهم وتفانيهم. وفي الأجواء العامرة بأبهى صور التلاحم بين المواطنين وقيادتهم، فإننا نحرص على تجديد العهد للتمسك بإرث الاتحاد، والسير على خطى الآباء المؤسسين. وفخرنا كبير في هذه المناسبة.

سعود المزروعي: المصير الواحد

أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن احتفاءنا باليوم الوطني، ما هو إلا تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد، وعمق مشاعر المحبة والاعتزاز بماضينا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق، وهو تأكيد لمشاعر الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شعب الإمارات وترسيخ أسس عزته ورفعته.

مجلس الأعمال الكويتي

تقدمت لمى جاسم بورسلي، رئيسة مجلس الأعمال الكويتي في دبي، بتمنياتها بدوام الرخاء والازدهار لدولة الإمارات قيادة وشعباً، وذلك بمناسبة اليوم الوطني.

سلطان بن سليم: نعانق المستقبل

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطـــقة الحرة: تغمرنا السعادة ونحن نحتفل باليوم الوطني في عام التسامح، لنعبر عن اعتزازنا الكبير بما حققته الدولة من إنجازات كبرى طوال مسيرتها المكللة بالنجاح والتميز والمفــــعمة بالأمل الكبير بالمستقبل الزاهر لأجيالنا القادمة، بفضل ما أرساه الآباء المؤسسون من قواعد ثابتة انطلقنا منها إلى العمل المثابر في كل المجالات برعاية وتوجيه قيادتنا الحكيمة لنقدم للعالم أجمع تجربتنا المجيدة في دولة الإمارات التي أصبحت نموذجاً رائداً تقتدي به كافة الدول وتنهل منه الدروس والعبر في إقامة البناء الراسخ من خلال إعلاء التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

علي النعيمي: إنجازات اقتصادية

قال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائـــرة التنمـــية الاقتصادية في عجمان: يحتفل أبناء الإمارات في الثاني من ديسمبر كل عام بالنموذج الوحدوي الأنجح عربياً الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون لصرح الاتحاد الشامخ. إننا نفخر بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة الحافلة بالإنجازات الوطنية المشرفة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونفخر بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولتنا بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي عملت على بناء وتمكين الإنسان الإماراتي ليبدع ويتفوق في جميع التخصصات والمجالات، ويسهم في رفعة راية الوطن في كافة المحافل الإقليمية والدولية.