شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤمن 37.6% من احتياجات اليابان النفطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استوردت اليابان من دولة الإمارات 32.241 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر أكتوبر 2019 بحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية .

وذكرت وكالة الطاقة أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 37.6% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية، مشيرة إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 85.685 مليون برميل وبلغت كمية النفط العربي 79.147 مليون برميل بنسبة 92.4 في المئة. (وام)

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