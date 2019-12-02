شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصري صيني لإحياء «النصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
زار وفد من شركة «دونج فينج» الصينية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار تفعيل ما تم الاتفاق عليه لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر. وقالت الوزارة: إنها تستهدف إعادة إحياء شركة «النصر» للسيارات، للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية، في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، بالاتجاه نحو تصنيع السيارات الكهربائية.
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