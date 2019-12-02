7.4 مليار دولار مبيعات «الجمعة السوداء» عبر الإنترنت في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنفق المتسوقون في الولايات المتحدة 7.4 مليار دولار خلال تخفيضات موسم تسوق «الجمعة السوداء» عبر الإنترنت، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «أدوب أنالتكس» .

ويمثل هذا الإنفاق رقماً قياسياً جديداً لمشتريات يوم الجمعة السوداء عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. كما يجعله ثاني أكثر يوم مبيعات عبر الإنترنت في البلاد؛ حيث يقل قليلاً عن «سايبر مانداي» العام الماضي، والذي أنفق المستهلكون خلاله أكثر من هذا الرقم ب 500 مليون دولار، حسب بيانات «أدوب أنالتكس». وارتفعت مبيعات متاجر الإنترنت في الجمعة السوداء بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للشركة ، التي تقدر المعاملات في 80 من أكبر 100 شركة تجزئة أمريكية عبر الإنترنت.

وتتوقع مؤسسة التحليلات تسجيل رقم قياسي آخر في «سايبر مانداي» اليوم، متوقعة أن ينفق المستهلكون 9.4 مليار دولار. وبلغت المبيعات عبر الإنترنت في عطلة عيد الشكر 28 نوفمبر الماضي رقماً قياسياً بلغ 4.4 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام الماضي، وكان ما يقرب من نصف تلك المشتريات من الهواتف المحمولة. وانخفضت مبيعات التجزئة في المتاجر القائمة بنسبة 6.2% في يوم «الجمعة السوداء»، بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك في ضوء توجه المستهلكين نحو الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للبيانات الأولية لمنصة «شوبرتراك».

ويعكس التراجع في التسوق المادي في الجمعة السوداء، الانخفاض المستمر في قيمة أسهم المتاجر الكبرى بما في ذلك «ماسيز» و«كولز» و«فوت لوكر» والتي انخفضت جميعاً بأكثر من 25% هذا العام، وفي الوقت ذاته، ارتفع سهم شركة «أمازون» بنسبة تبلغ 20%. (وكالات) (د ب أ)