شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 09.45 تقرير مديري المشتريات في قطاع التصنيع

10.00 تقرير «أي إس إم» في القطاعات الصناعية

10.00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات الثلاثاء 08.30 تقرير مبيعات السيارات لشهر نوفمبر

10.00 تقرير الوضع في القطاع المالي للربع الثالث الأربعاء 08.15 تقرير مكتب الإحصاء المركزي حول التوظيف

09.45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10.00 كلمة لعضو الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز Advertisements الخميس 08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة

08.30 تقرير التجارة الدولية

10.00 تقرير طلبات المصانع

10.00 شهادة راندال كوارلز أمام لجنة المالية في الكونجرس الجمعة 08.30 تقرير الوظائف لشهر نوفمبر

10.00 تقرير رضا المستهلكين

10.00 تقرير تجارة الجملة

03.00 مساء، تقرير قروض المستهلكين ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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