«SUV» تتوفر بأربعة أو سبعة مقاعد

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تتوفر مجموعة «Bentley Bentayga» من المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، بتصميم من أربعة أو سبعة مقاعد. وتأتي مجهّزة بخيار من ثلاثة محركات شاملة أول محرك هجين قابل للوصل بالتيار الكهربائي يتميز بكونه مخصصاً فعلياً للسيارات الفخمة، الأمر الذي يعزز مكانة «Bentayga» كأكثر مركبة فاخرة وعملية في العالم.

وتسهم خيارات التصميم المرنة لوضعية المقاعد بجعل «Bentayga» القادرة على السير فوق كافة التضاريس الأرضية أكثر مركبة عملية بين كافة الطرازات التي قامت «Bentley» بصنعها حتى الآن. وتتميز هذه المركبة بحجمها الكبير الكافي لاستيعاب عائلة من سبعة أشخاص، وهي قادرة أيضاً على تحميل الكثير من الأمتعة عند الحاجة، دون المساومة إطلاقاً على تجربة السفر الاستثنائية التي تشتهر بتوفيرها طرازات «Bentley» المختلفة. أما النسخة التي تضم أربعة مقاعد فقط، فتعني أن «Bentayga» يمكن أن تخدم أيضاً كمركبة ليموزين.