6 مقولات تحت المجهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت قضايا كثيرة للحوار خلال أعمال «قمة تأثير التنمية المستدامة» التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً في نيويورك، إلا أن بعض الأفكار التي تمت مناقشتها تعاني سوء فهم المتلقي، أو سوء عرض أصحابها. فما هي تلك الأفكار؟

1- الابتكارات التي تحدث التغيير الجذري

غالباً ما تستعرض الابتكارات الرقمية صوراً لمدن المستقبل، والثلاجات الناطقة، والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، لكن حقائق الواقع شيء والخيال العلمي شيء آخر. فقد يكون من المتاح تحقيق أكبر المكاسب البيئية من تحديث ورقمنة البنية التحتية الحالية. وهناك من تحدث في المنتدى عن الحاجة لاستثمارات بقيمة 97 تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية بحلول عام 2040، لتحقيق الأهداف المحددة في عملية التنمية المستدامة، لكن بدلاً من المسارعة لإنشاء مشاريع بنية تحتية جديدة كلياً، يجب أن نحسن استغلال ما لدينا منها أولاً.

وينطبق الشيء نفسه على سلاسل قيمة في القطاع الصناعي، حيث لا حاجة للبدء من جديد من نقطة الصفر. فقد كشفت المناقشات حول سلاسل القيمة العالمية، أنها تمثل أكثر من 80% من تدفقات حركة التجارة العالمية، وتوفر واحدة من كل خمس وظائف في جميع أنحاء العالم.

2 - التحديات الكبرى تحتاج إلى تدخل كبار اللاعبين

المؤكد أن كبريات الشركات العامة منها والخاصة، تتعرض لضغوط التغيير الهائلة، التي تفرض عليها لعب دور محوري في معالجة القضايا العالمية الملحة، إلا أن المدهش في مناقشات القمة، هو تلك النتائج المبهرة التي يحققها رواد الأعمال في تسريع التحول نحو التنمية المستدامة.

عندما أعلنت مؤسسة «شواب فاونديشين» عن مبادرة «أفضل المبتكرين لعام 2019»، كان مهماً جداً أن نعرف الطريقة التي تدعم بها المؤسسة هؤلاء الرواد الذين تحركهم القيم على التعاون بشكل أوثق، إلا أن قضايا الفقر والتمييز الطبقي وتغير المناخ كبيرة ومعقد للغاية، بحيث لا يستطيع أي رائد أعمال أو مؤسسة اجتماعية بمفرده معالجتها. وبالتالي، فإن تحقيق التقدم هنا يبقى رهناً بالتفاعلات الديناميكية والشراكات الحقيقية بين مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة.

لا شك في أن هذا النمط من التفكير الإيجابي مهم ومطلوب، وأن التكنولوجيا التي تدعم الثقة مثل تقنية «بلوك تشين» يمكن أن تكون غاية في الأهمية؛ كونها تتيح للشركاء العمل عبر الحدود، وبالتالي تجنب مخاطر الأخطاء والمماطلة والبيروقراطية والتضليل.

3- كبار اللاعبين غير مرغوب بهم في الاقتصاد التشاركي

عندما نتحدث عن اقتصاد المشاركة، فإن الصورة التي تتبادر إلى الذهن هي خدمة النقل التشاركي، أو ركوب الدراجات مجاناً، أو حجز فندق أو نزل عن طريق شركة «إير بي إن بي». هذه شركات ناشئة من الصفر تطور قاعدتها الشعبية، وتعتمد خدماتها على النشاط المجتمعي، والتوفيق بين طرفي عملية العرض والطلب. والأهم من ذلك أنها مرشحة لتغيير بعض قطاعات الاقتصاد تغييراً جذرياً قائماً على الابتكارات، ولن تكون مصدر إلهام للشركات القائمة في كل قطاع.

لكن حوارات القمة أظهرت أن هناك أشياء كثيرة يمكن للشركات الخاصة والحكومية أن تتعلمها من المبادئ الأساسية للاقتصاد التشاركي. فعلى سبيل المثال، ناقشت إحدى الجلسات، الحاجة إلى منصات تعاونية تقودها التقنية، من شأنها أن تربط الشركات بحل مشترك للتحديات العالمية مثل زيادة التقلبات الجيوسياسية، وندرة الموارد، وارتفاع تكلفة المدخلات. ومن خلال العمل معاً، يمكن للشركات خلق فرص عمل وتسريع نمو الأعمال التجارية بشكل مستدام، مع احتضان إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.

من الواضح أن وتيرة تعاون الدول في مجال تقاسم احتياطيات الموارد الطبيعية، مثل المياه والحياة البرية والطاقة، تشهد تزايداً ملزماً. ومع ذلك، فإن 60% من أحواض الأنهار العابرة للحدود في العالم تفتقر إلى اتفاقات تعاون. وتعد مشاركة البيانات عبر الحدود، أداة سياسة قوية لإدارة هذه الاحتياطيات بشكل أفضل، وتحقيق نتائج على هذا الصعيد أياً كان حجمها، تفيد الشركات أكثر من التراجع والاكتفاء بالتفرج.

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4 - تفعيل الاستدامة لا يُرضي الجميع

في الجلسة الحوارية التي أقيمت حول تفعيل الاستدامة خلال دورة الإنتاج والاستهلاك المستدام، كان المطلوب الإجابة عن سؤال محدد هو: ما الذي يتطلبه تفعيل خيارات الاستدامة لدى المنتجين والمستهلكين؟

قدمت شركة «تيرا سايكل» نموذجاً لما يمكن للشركات أن تقدمه في إدارة النفايات، من خلال رفع وعي الناس وتغيير نظرتهم للقمامة التي يعتقد كثير منهم أنها غير قابلة للتدوير. كما نظمت حملة لتوضيح آفاق الطموح في ما يتعلق بالاقتصاد التدويري. وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التزام الشركات بالخطط الإرشادية لعمليات إعادة التدوير، فإن نسبة مساهمة هذه المواد المعاد تدويرها ما تزال عند 9% من الحجم الإجمالي لاقتصاد العالم.

ويدرك الشباب على وجه الخصوص، أن الخضرة ليست مجرد خيار؛ بل هي التزام ومسؤولية. وهناك نماذج من الناشطين على مستوى العالم حققوا نتائج مدهشة، منهم الناشطة الإندونيسية ميلاتي ويجسين، التي نظمت مع أختها حملة لسن قانون يحظر استخدام أكياس البلاستيك في جزيرة بالي.

5 - البطاريات سيئة جداً

في السنوات الأخيرة تسببت التقارير الصحفية السلبية حول البطاريات واعتمادها على المعادن والموارد الطبيعية، في تشكيك كثيرين حول جدواها، وما إذا كانت أسوأ بمعايير الاستدامة، من الوقود الأحفوري الذي يسعى العالم للتخلص من أضراره، لكن دحض هذه الفرية لم يستغرق كثيراً من وقت المنتدى.

سلطت الجلسة المخصصة لتوسيع نطاق سلاسل القيمة في قطاع البطاريات، الضوء على الحاجة إلى التأكد من أن مصدر البطاريات وتصنيعها وإعادة تدويرها، يتم بدرجة أعلى من المسؤولية. ومع ذلك، فإن المهمات الرئيسية تركزت على فرص استخدام البطاريات في تعزيز التنمية المستدامة.

هناك حقائق مذهلة تفيد بأن تكنولوجيا البطاريات يمكن أن تخفض الانبعاثات في قطاعي النقل والطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030؛ الأمر الذي من شأنه أن يضع الاقتصادات العالمية على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها للحد من تغير المناخ على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس. كما يمكن أن تؤدي ثورة البطاريات إلى توفير 10 ملايين وظيفة، وإضافة 150 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، وتوفير الكهرباء لحوالي 600 مليون شخص لأول مرة بدرجات نجاح مبهرة.

فمنذ عام 2017، هناك شركات تدعم التحالف العالمي للبطاريات، بهدف زيادة الوعي حول التحديات والفرص في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع البطاريات المستدامة. وتتجلى تلك الالتزامات في توفير إمكانية تعقب المنتج على مدار دورة حياته عالية الخطورة.

6 - تقنية «بلوك تشين» ليست حلاً سحرياً

تم تداول هذه الرسالة بكثرة في الجلسات المخصصة لمناقشة الاستفادة من مزايا الشفافية والثقة التي توفرها «بلوك تشين» في سلاسل التوريد وفي قطاعات المعادن والمواد.

وهناك عبارة أخرى روجت لها شركة «أي بي إم» تقول: «بلوك تشين هي رياضة جماعية»، وهي جاهزة لكنها بحاجة لتنسيق إمكاناتها مع مجموعة من التقنيات الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا النانو، مدعومة بشراكة عمل وثيقة مع الجهات الفاعلة في القطاعات ذات الصلة. وتعتبر «بلوك تشين» عنصراً أساسياً في سلسلة القيمة الشفافة، ما يسهل على كافة الأطراف الالتزام بالتنسيق والتعاون، وتعزيز الكفاءات وابتكار حلول القيمة المتجددة في الأسواق العالمية عالية درجة التنافسية. والمطلوب من المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمان اقتصار استخدامات «بلوك تشين» على الأنشطة الإيجابية المتوافقة مع القوانين.