«تويوتا لاندكروزر 2020» بتصميم حديث

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أعلنت الفطيم تويوتا، عن وصول سيارة «تويوتا لاندكروزر 2020» إلى دولة الإمارات. ومع بيع أكثر من 10 ملايين مركبة من هذا الطراز، فإن «تويوتا» لم تخلد إلى الراحة، بل واصلت عملها الدؤوب وارتقت بأحدث طراز من «لاندكروزر» إلى آفاق جديدة، مؤكدة التزامها الثابت بالتطوير المستمر للمركبة التي تحمل عن جدارة لقب ملك جميع الطرقات، والمحافظة على مكانتها باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الأغراض الأكفأ.

وقد تمت إضافة تحديثات جديدة طالت التصميم الخارجي والداخلي على حد سواء؛ بحيث تعزز مكانة «لاندكروزر 2020» في صدارة فئتها. ويرسي الطراز الجديد معياراً لا مثيل له لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، مع تجهيزه بإمكانيات مميزة للسحب، وكفاءة في القيادة على الطرق الوعرة، ومزايا راحة رفيعة المستوى.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بطرح سيارة «تويوتا لاندكروزر 2020» الجديدة. إن عقوداً من النجاح العالمي الذي حصدته هذه المركبة ومبيعات فاقت ال١٠ ملايين سيارة حول العالم، تؤكد تفوق «لاندكروزر».