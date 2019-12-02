حجوزات قوية لرحلات الطيران من وإلى الإمارات

تشهد حركة حجوزات رحلات الطيران، نشاطاً قوياً على متن الرحلات القادمة والمغادرة من دولة الإمارات خلال شهري ديسمبر/كانون الأول 2019 و يناير/ كانون الثاني 2020 والتي تتزامن مع موسم عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

أظهرت مسح أجرته ”الخليج 365” على تذاكر الطيران، ارتفاعاً بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 40% وخاصة في الرحلات القادمة إلى مطارات الدولة، في الأيام الأخيرة من ديسمبر، فيما ارتفعت بنسبة تصل إلى 50% في الرحلات المغادرة في يناير.

وشهدت أسعار التذاكر ارتفاعاً قوياً من 1 إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالتزامن مع عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني، فيما شهدت العديد من شركات الطيران، إشغالاً كاملاً على رحلاتها المغادرة خلال التواريخ المحددة.

وعرضت بعض شركات الطيران الوطنية، مع نفاد المقاعد ضمن الدرجة السياحية، تذاكر بأسعار مرتفعة جداً، بسبب تضمين درجة رجال الأعمال وعدم توفر مقاعد في الدرجة السياحية، مما دفع بأسعار التذاكر الارتفاع بأكثر من الضعف.

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وأشارت مصادر في السياحة والسفر إلى أن ديسمبر/ كانون الأول يعتبر من أهم مواسم السفر في دولة الإمارات، والذي يتزامن مع سفر المواطنين والمقيمين خلال إجازة اليوم الوطني، التي ترفع الطلب على السفر إلى الوجهات القريبة. وأوضحت أن الطلب يستمر أيضاً حتى إجازة رأس السنة الميلادية، مع زيادة الزوار والسياح من مختلف أسواق العالم.

وقالت إن أسعار تذاكر الطيران ترتفع على مدى فترات مختلفة، منها رحلات المغادرة بالتزامن مع اليوم الوطني، إضافة إلى رحلات العودة التي تتزامن مع مجيء الزوار والسياح من العالم، فيما ترتفع الأسعار مرة أخرى مع إجازات العائلات بسبب أعياد الميلاد.

وتوقعت المصادر، مواصلة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موعد السفر وخاصة قبيل أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لاسيما أن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للاحتفال برأس السنة، ولذلك تزداد السياحة الوافدة إلى الدولة بنسب كبيرة.

وتتباين نسبة الارتفاع في أسعار التذاكر من وجهة إلى أخرى، ومن شركة طيران إلى أخرى، وخاصة أن العديد من الوجهات لا يكون عليها طلب كبير في موسم الشتاء، فيما من المتوقع أن تنفد جميع المقاعد ضمن الدرجة السياحة للرحلات القادمة من العديد من الوجهات الرئيسية في العالم.