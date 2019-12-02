«الجمعة البيضاء» و«الاثنين الرقمي» يقـودان نمـو قـطـاع اللـوجسـتيـات

دخل التاسع والعشرون من نوفمبر الماضي والذي توافق مع يوم الجمعة الأخيرة من الشهر ذاته للعام الجاري 2019، إيذاناً ببدء مناسبة «الجمعة البيضاء» على المستوى العالمي لتقديم أفضل المنتجات العالمية بأسعار تفضيلية وخصومات كبيرة.

وازداد حجم الطلب على التجارة الإلكترونية وطلبات الشراء عبر الشبكة العنكبوتية للحصول على ما هو متاح أمام الجمهور وبأسعار مناسبة لا تتكرر طوال أيام السنة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف حجم عمليات الشحن الجوي من مناطق وبلدان المنشأ كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا، إلى بلدان المستهلك النهائي وما يصطلح على تسميته بخدمة توصيل «الميل الأخير» كدول المنطقة وآسيا عموماً وغيرها من الدول الأخرى.

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كبريات شركات الشحن الجوي على غرار شركتي «يو بي أس UPS» و«فيديكس إكسبريس» تتوقعان نمو حجم الطلب على المشتريات الإلكترونية وبالتالي مضاعفة حجم الشحن المنقول جواً عبر طائراتها لتلبية الطلب المتزايد على المشتريات الإلكترونية، فمع دخول أيام «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الرقمي» وما يصاحبهما من حملات تخفيضات كبرى؛ ترتفع حركة الشحن الجوي عادة في ظل استمرار طلبات الشراء وارتفاعه.

وتتوقع شركة «فيديكس» أن تقوم بنقل أكثر من 32 مليون طرد على شكل طلبات شراء ومنتجات تزامناً مع فعاليات «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الرقمي»، وهو أضعاف كثيرة لما كانت تنقله الشركة عادة في باقي أيام السنة نفسها، وهو ما يغير من عادات وأساليب التسوق العالمي.كما تتوقع شركة «يو بي أس -UPS» متوسط نمو تسليم الطرود بمقدار 60% في هذه الفترة لترتفع إلى أكثر من 30 مليون طرد يومياً مقارنة مع باقي أيام السنة والتي تبلغ عادة 20 مليوناً، وهذا يدفعها إلى أن يتهيأ طاقم الشركة إلى الاستعداد لليوم التالي في ظل تنامي الحركة.

وتعزز تلك المتغيرات في حركة الشحن واللوجستيات والتي قوامها التجارة الإلكترونية، من استثمار شركات الشحن والنقل الجوي في توسعة نطاق مستودعاتها التخزينية وإضافة مستودعات أخرى لتلبية الطلب المتزايد، حيث تمكنت« UPS» من استثمار يتيح للشركة زيادة قدرة التعامل مع نصف مليون طرد بالساعة الواحدة .