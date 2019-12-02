السعودية تبدأ رسمياً رئاسة مجموعة الـ 20 لعام 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت المملكة العربية السعودية أمس رئاستها لمجموعة العشرين والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، حيث سيتم انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة ملتزمة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا (اليابانية) وتعزيز التوافق العالمي، والسعي نحو تحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن ولي العهد قوله: تقع السعودية على مفرق الطرق لثلاث قارات وهي آسيا وإفريقيا وأوروبا، وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت السعودية عن شعارها لرئاسة مجموعة العشرين، مستلهمةً من «السدو» الشعار الذي سيرافق عشرات الاجتماعات والمؤتمرات التي ستعقد في المملكة خلال عام كامل.

والشعار الجديد عبارة عن قطعة ملتوية من «السدو» كُتب أسفلها اسم المملكة وعام رئاستها لمجموعة العشرين باللغة الانجليزية.

وتولي السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين اهتماماً بعدة محاور تشمل تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد من العيش والعمل والازدهار، وكذلك الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

تؤكِّد السعودية أثناء رئاستها لمجموعة العشرين على ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية، حيث وجَّهت الدعوات إلى كل من الأردن وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا، كما ستوجه الدعوات إلى المنظمات الإقليمية، ومنها صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، وفيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي، والإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسنغال بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا. (د ب أ)