24 مليون دولار قيمة صفقات «إكسبو بيرو دبي 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس بيرو للصادرات والسياحة «برومبيرو» في تقريره الصادر مؤخراً، أن قيمة الصفقات المتوقعة للشركات البيروفية العاملة في قطاعي الصناعة التصديرية والسياحة من معرض «إكسبو بيرو دبي»، الذي عقد في دبي يومي 3 و4 نوفمبر 2019، بلغت 24 مليون دولار.

وقال إدغار فاسكيس، وزير التجارة الأجنبية والسياحة البيروفي: «إن «إكسبو بيرو دبي»، شهد مشاركة أكثر من 100 من شركات التصدير ومشغلي الرحلات السياحية من جمهورية بيرو، للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في دولة الإمارات، إضافة إلى أننا قمنا بعقد اجتماعات عدة مع رؤساء موانئ دبي العالمية ومجموعة طيران الإمارات، بهدف تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين الإمارات وبيرو. وجرى خلال اللقاءات أيضاً بحث سبل تطوير العلاقات بين بيرو ودبي بوصفهما مركزين رئيسيين لمنطقة المحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا على التوالي».

وأضاف فاسكيس: «تتيح هذه الخطوة الجديدة للشركات البيروفية دخول أسواق جديدة ذات أهمية عالمية بهدف تقديم أفضل منتجاتها التصديرية، وكذلك تكريس مكانة بيرو كوجهة أكثر جاذبية للسياح الدوليين»، مشيراً إلى أن «هناك خطة استراتيجية ينفذها مجلس بيرو للصادرات والسياحة «برومبيرو» حالياً تستهدف زيادة صادرات بيرو إلى الإمارات بمقدار 250 مليون دولار لتصل إلى 850 مليون دولار قبل 2025». ولفت فاسكيس، إلى أن دبي تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.