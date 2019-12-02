شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيضها من وزارة الرى.. الفنادق العائمة تبدأ دفع رسوم الرسو الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن الفنادق العائمة والمنشآت السياحية ستبدأ دفع رسوم مقابل الانتفاع بنهر النيل، وفقا للقرار الجديد لوزير الموارد المائية والرى والذى تم نشره فى الوقائع الرسمية أمس، لافتا إلى أن هذا القرار صدر بعد مفاوضات مع وزارة الرى لتخفيض قيمة الرسوم التى كانت تمثل عبء على كاهل أصحاب الفنادق والمنشآت.

وقال عاصم أن وزارة الرى أصدرت قرارا وزاريا بتعديل رسوم الرسو الخاصة بالفنادق العائمة فى القاهرة والاقصر وأسوان، حيث خفضت وزارة الرى رسوم الرسو التى كانت مفروضة على المنشآت العائمة وذلك بعد جولات من المفاوضات بين اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق، لافتا إلى ان القرار لبى 70% من مطالب أصحاب الفنادق العائمة، وهناك ارتياح كبير لتعديل الرسوم.

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وتضمن القرار الصادر من وزارة الرى يصرح للوحدات السياحية الرسو صف واحد فقط موازى للمجرى على الا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى، واكد القرار انه داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة يتم تحصيل 1500 جنيه للمتر المسطح شهريا من مساحة الدور الأول للعائمة الثابتة أو المتحركة، كما يتم تحصيل 1250 جنيه للمتر المسطح شهريا من مساحة الدور الثانى، ومبلغ 1050 للمتر المسطح من الدور الثالث، و600 عن الأدوار التالية.

أما فى الأقصر وأسوان يتم محاسبة على أساس 2000 جنيه سنويا للمتر الطولى من المرسى، والذهبيات يتم محاسبتها على 700 جنيه للمتر يوميا مقابل الانتفاع بالمياه.