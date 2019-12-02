شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول 5 دول استقبلت صادرات مصر وأخرى تتصدر التصدير للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الستار عن النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2018، والتي حوت على مجموعة من المؤشرات التجارية، ومن أهمها أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية، وأيضا أسواق الواردات المصرية.

ويرصد ”الخليج 365” أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية عام 2018 والتي بلغت إجمالا 29.3 مليار دولار، وهي:

- جاءت في المرتبة الاولى إيطاليا بنسبة 7٪ من جملة الصادرات لتصل قيمتها لـ 2.1 مليار دولار

- سجلت تركيا المرتبة الثانية بنسبة 6.9٪ من جملة الصادرات، ووصلت قيمتها لـ 2 مليار دولار

- وحلت دولة الإمارات العربية المرتبة الثالثة بنسبـة 6.8٪ لتصل قيمتهـا لـ 1.8 مليـار دولار

- وجاءت في المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 5.9٪ لتصـل قيمتها لـ 1.7 مليار دولار

- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.5٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 27.4٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 13.2٪.

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وشملت قائمة أبرز الدول الموردة للسوق المصرية خلال 2018 كلا من:

- الصين الشعبية في المرتبة الأولى بنسبة 14.1٪، لتصل قيمتها لـ 11.6 مليار دولار

- المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.9٪، لتصل قيمتها لـ 5.7 مليار دولار

- وجاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.7٪، لتصل قيمتها لـ 5.5 مليار دولار

- جمهورية روسيا الاتحادية في المرتبة الرابعة بنسبة 6.1٪، لتصل قيمتها لـ5 مليار دولار

- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا في المرتبة الأولي بنسبة 26.4٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا 24.5٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.1٪.