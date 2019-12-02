.أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 1-12-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-12-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر ديسمبر، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط عمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول.

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر ديسمبر، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط عمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.957 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 79.7 مليون ورقة مالية بقيمة 280.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.7 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.99%، والعرب على 4.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 400 ألف جنيه، 844 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16410 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5115 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

أوراسكوم للاستثمار

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أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وحققت الشركة صافى خسائر بلغ 92.4 مليون جنيه، مقابل 1.07 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وعلى أساس ربعى، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 61.15 مليون جنيه (يوليو/ سبتمبر)، مقابل 1.21 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتراجعت إيرادات التشغيل لأوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر لتسجل 1.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أطلس للاستثمار

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن تقنين قطعة الأرض المملوكة لها الواقعة بالكيلو 43 طريق "مصر إسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد" محافظة الجيزة، والبالغ مساحتها 103111 متراً مربعاً (24.5 فدان) تقريباً.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن جهاز مدينة الشيخ زايد أصدر قراراً بشأن التعامل على قطع الأراضي الواقعة داخل القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 بالنظام العيني "50 بالمائة حصة الهيئة - 50 بالمائة خصة مقدم الطلب" وذلك مقابل توصيل المرافق الرئيسية بالإضافة إلى تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني متكامل، وستصبح حصة الشركة بعد القرار 51555 متر مربع "12.275 فدان تقريباً"، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستمكنها من التعامل واستغلال الأرض.

النشرتى

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، عن موافقة مجلس الإدارة، على العرض المقدم من إحدى شركات الاستثمار العقاري بشراء العقارات المقدمة من نيابة الأموال العامة لتسوية مخالفات آل النشرتى، مقابل 17.5 مليون جنيه وقدمت شيكاً بقيمة مليون جنيه كجدية لعرضهم.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة قرر قبول العرض المقدم فى حالة جديته على أن تقوم الشركة العارضة بسداد المبالغ الذي حصرته نيابة الأموال العامة 18.5 مليون جنيه.