شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 1-12-2019.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القناة للتوكيلات الملاحية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المصرية لخدمات النقل، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصر للألومنيوم، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بلتون المالية القابضة.

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر ديسمبر، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط عمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.957 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 79.7 مليون ورقة مالية بقيمة 280.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.7 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.99%، والعرب على 4.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 400 ألف جنيه، 844 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16410 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5115 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة كلا من:

Advertisements

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 13.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 12.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 13.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.34%

وضمت الأسهم المتراجعة كلا من:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 21.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.29%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 2.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 2.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%