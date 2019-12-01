شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للأسمدة تحقق 486 مليون جنيه مبيعات أسمدة بنسبة 60% من المستهدف والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب المؤشرات فإن الشركة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ،حققت فقط 56% من الهدف الإنتاجي للعام المالى 2018-2019 ، حيث استهدفت الشركة إنتاج 57 ألف طن ، فى حين بلغ الإنتاج الفعلى 41.6 ألف طن ،مقابل إنتاج 35.6 ألف طن العام المالى 2017-2018.
وبحسب المؤشرات ،فإن الشركة حققت 65% من سماد سلفات النشادر ،حيث كان المستهدف إنتاج 60 ألف طن، فى حين المنتج الفعلى بلغ 39.1 ألف طن.
كما حققت الشركة مبيعات بلغت 486 مليون جنيه ،بنسبة 60% من الهدف البالغ نحو 780.2 مليون جنيه .
كانت الجمعية العمومية لشركة النصر للأسمدة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى اعتمدت القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2018-2019 بتحقيق 153 مليون جنيه خسائر مقابل 190 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 .
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