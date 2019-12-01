شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تؤكد التزامها باتفاقات أوبك قبل اجتماع فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيميبرى سيلفا، وزير النفط النيجيرى، اليوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاقات بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء، وذلك قبيل اجتماع لأوبك فى فيينا.

وأضاف سيلفا أنه أبلغ وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، فى وقت سابق بأن التزام نيجيريا بدأ فى التحسن بصورة ملحوظة منذ شهر أغسطس الماضى، ويرأس الأمير عبد العزيز لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء وهى لجنة معنية بمراقبة السوق.

وذكرت وزارة النفط النيجيرية، فى بيان، أن وزراء أوبك سيجتمعون معا فى فيينا فى الخامس من ديسمبر الجارى، بينما سيجتمع وزراء الدول غير الأعضاء فى المنظمة فى السادس منه، بهدف اتخاذ قرار يتعلق بالاتفاق الحالى لوضع قيود على الإنتاج والذى ينتهى فى مارس.

ومن المقرر أن يراجع اجتماع فيينا كذلك النظرة المستقبلية لسوق النفط خلال النصف الأول من عام 2020.

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وأضاف البيان أن من المتوقع أن يتراجع الطلب خلال العام المقبل بينما يزيد الإنتاج من الدول غير الأعضاء فى أوبك، مما سيجعل أوبك تبحث احتمال زيادة تقليص الإنتاج دعما للأسعار.

وقال سيلفا إن الدول الأعضاء فى أوبك حققت باستمرار أهدافها المتعلقة بتخفيض الإنتاج، بل وتجاوزتها، وإن نيجيريا حققت 100% من المستهدف فى نوفمبر، مضيفا أن ذلك كان سببا فى استقرار أسواق النفط.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطنى فى نيجيريا، استقر إنتاج الخام النيجيرى فى الربع الثالث عند 2.04 مليون برميل يوميا وهو الأعلى منذ الربع الأول لعام 2016 وهو ما أدى لنمو الاقتصاد بنسبة 2.28 بالمئة فى الربع الثالث من العام الحالى.