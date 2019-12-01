شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العظيم حسن: الضرائب تمثل 76% من إيرادات الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب تمثل العمود الفقرى للموازنة العامة للدولة، حيث تمثل حصيلتها 76% من إيرادات الموازنة.

وأضاف حسين ، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن ميكنة الإجراءات الضريبية هدفها تقديم خدمات أفضل والتسهيل على المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع الفاتورة الإلكترونية يتيح إجراء كافة التعاملات بين الشركات بعضها البعض بشكل الكترونى.

وذكر حسين ، أن نسبة التهرب الضريبى فى مصر لا تقل عن 40% وهى نسبة كبيرة لا يستهان بها، مضيفًا أنه لن يتم فرض ضرائب على السوشيال ميديا وسيتم فرض الضرائب فقط على التجارة الإلكترونية ، مشيرا الى أن النظام الإلكترونى سيحكم عملية تحرير وإصدار الفواتير فى كافة المحال التجارية، مضيفًا أنه بعد افتتاح مركز الشكاوى سيكون الرد على المواطنين الكترونيًا مثلما يحدث فى جميع دول العالم.