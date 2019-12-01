شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران الناقل الرسمىً للمؤتمر الدولى للإسكان التعاونى والان مع تفاصيل الخبر
يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات مع التجارب العالمية الناجحة في جميع الأنشطة التعاونية،و يشارك بالمؤتمر رئيس الحلف التعاونى الدولى، ورئيس الحلف التعاونى الأفريقي، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية، وذلك لأول مرة في مصر، كما يشارك في هذا المؤتمر ممثلو أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء، والشخصيات العامة، وقيادات وزارة الإسكان، وقيادات الحركة التعاونية المصرية، وممثلى الجهات العلمية البحثية والأكاديمية.
كما يهدف المؤتمر للتأكيد على ريادة مصر للإسكان التعاونى على مستوى القارة الأفريقية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في التعاونيات، والتأكيد على أهمية دور الدولة كداعم ومنظم ومراقب لتعظيم دور القطاع الأهلى، وجمعيات الإسكان التعاونى في المشاركة في تنفيذ مخططات التنمية المستدامة 2030
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