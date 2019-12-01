شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الاتصالات: الثورة الرقمية تهدف لتقديم كافة الخدمات بشكل مميكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر الرقمنة تتركز على بناء القدرات البشرية وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف أطياف العلوم الرقمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "، "TeN" ، أن الركيزة الرقمية تكمن في رقمنة الخدمات ورقمنة كافة أعمال الحكومة المصرية وسرعة القدرة علي اتخاذ القرار.

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وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم العمل على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مميكنة بهدف إثراء الثورة الرقمية، موضحًا أن البريد المصري هيئة عريقة تم إنشائها منذ 150 سنة، ويتم العمل على إعادة صياغة دورها لكي تكون منفذا رئيسا لتقديم الخدمات الموطنين.