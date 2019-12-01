ولي العهد: نسعى خلال رئاسة العشرين لتحقيق إنجازات ملموسة والتصدي لتحديات المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت السعودية اعتبارا من أمس (مطلع ديسمبر 2019) رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر 2020 وصولا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 و22 نوفمبر 2020.

وأشادت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بجهود اليابان وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة عام 2019، وتؤكد مواصلتها دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.

تحقيق إنجازات

وتعليقا على تولي رئاسة مجموعة العشرين قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان «تلتزم المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل».

وأضاف ولي العهد «تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات، وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة».

3 محاور رئيسية

وستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة:

تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار.

الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة، والبيئة.

تشكيل آفاق جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

استضافة 4 دول

وتؤكد السعودية - أثناء رئاستها لمجموعة العشرين - على ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية، وتماشيا مع هذا الالتزام، فإن المملكة قد وجهت الدعوات إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة ومملكة إسبانيا وجمهورية سويسرا الاتحادية، كما ستوجه الدعوات إلى المنظمات الإقليمية، ومنها صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية.

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السعودية تترأس مجموعة العشرين:

البداية 1 ديسمبر 2019

تستمر حتى 30 نوفمبر 2020

انعقاد المؤتمر 21 ـ 22 نوفمبر 2020

أبرز ما قاله ولي العهد:

تلتزم المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي.

سنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.

تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات، وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة.

الهدف العام الذي تركز عليه السعودية:

اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

الهدف العام يتضمن 3 محاور رئيسة:

تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار.

الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة.

تشكيل آفاق جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

المملكة وجهت الدعوات إلى:

01. الدول

الأردن.

سنغافورة.

إسبانيا.

سويسرا.

02. المنظمات الإقليمية:

صندوق النقد العربي.

البنك الإسلامي للتنمية.

فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي.

الإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السنغال بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

03. المنظمات الدولية:

منظمة الأغذية والزراعة.

مجلس الاستقرار المالي.

منظمة العمل الدولية.

صندوق النقد الدولي.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الأمم المتحدة.

مجموعة البنك الدولي.

منظمة الصحة العالمية.

منظمة التجارة العالمية.

100 اجتماع ومؤتمر تسبق عقد قمة القادة

تشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل: