موجز الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 1-12-2019 .. انطلاق كايرو ict

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات الدورة 23 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT، والذى يعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام السادس على التوالى، وهو ابرز حدث فى موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 1-12-2019 . انطلاق معرض القاهرة الدولى للاتصالات "CAIRO ICT" تحت شعار "مصر الرقمية" "وزارة الصناعة والتجارة " تنظم دورة تدريبية لوفد مملكة ليسوتو توقيع مذكرة تفاهم بين النصر للأسمدة ومستثمرين لإنشاء مصنع كيماويات جديد Advertisements رئيس وزراء رواندا: نهتم بدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار فى صناعة الأدوية والجلود الإسكان: نستهدف وصول مشاركة الإسكان التعاونى لأكثر من 30% من المنتج السنوى وفد من "دونج فينج" الصينية يزور شركتى النصر والهندسية للسيارات هيئة تعاونيات الإسكان: تخصيص 2400 فدان فى 22 مدينة بالصعيد وبحرى للإسكان التعاونى

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