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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تفاصيل بدء فعاليات أسبوع السلامة بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر
وافتتحت فاعليات ورشة العمل الأولى تحت عنوان القيادة الامنة بعرض الكلمة المصورة للمهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الذى يحث فيها جميع العاملين بقطاع البترول على الالتزام بكافة قواعد السلامة و حماية البيئة.
فعاليات أسبوع السلامة
وشارك في تلك الورشة اكثر من 160 مشارك من ممثلي عن هيئة البترول و شركة ايجاس و شركة ايكم و شركة جنوب و السادة رؤساء الشركات و مساعدي رؤساء الشركات و مديري عموم السلامة و حماية البيئة و و ذلك بدعوة من شركة شلمبرجير العالمية الراعي الرسمي لليوم الاول من ورش العمل.
والقي المهندس أسامة نور الدين ، وكيل وزارة البترول للسلامة و حماية البيئة كلمة عن أهمية اسبوع السلامة و مدى بكافة فاعلياته مؤكدا علي رسالة المهندس وزير البترول و الثروة المعدنية لجميع العاملين بالحفاظ على الارواح و الممتلكات تزامنا مع تحقيق خطط الانتاج.
ثم قام الكيمائي جمال فتحي ، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة و المشرف على السلامة بالقاء كلمة لتوضيح الغرض من ورشة العمل و مدى التحديات التي تواجه القطاع من عدم الالتزام بقواعد القيادة الامنة. و طالب جميع المشاركين بالخروج من ورشة العمل بقرارات و توصيات قابلة للتطبيق بحيث تكون فرص لتحسين معايير اداء القيادة الامنة بالشركات.
المشاركون خلال فعاليات اسبوع السلامة
كما تم تقسيم الحضور الي 17 مجموعة عمل لدراسة و مناقشة التحديات و الحوادث الناجمة عن عدم اتباع قواعد القيادة الامنة و كذلك البحث في فرص التحسين المطلوب اتباعها للوصول الي اعلى درجات الامان بهذا الموضوع الهام.
و قامت كل مجموعة بعرض ملخص لما تم مناقشته من فرص التحسين حيث تضمنت فرص التحسين استحداث انظمة الادارة القابلة للتطبيق لرفع كفاءة معايير القيادة الامنة من حيث استحداث السياسات المتعلقة بهذا الأمر و كذلك اجراءات العمل المطلوبة.
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