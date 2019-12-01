وزارة النفط: صادرات النفط العراقية 3.5 مليون ب/ي في المتوسط في نوفمبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظر عام من حقل بن عمر إلى الشمال من البصرة يوم 16 سبتمبر 2019

قالت وزارة النفط العراقية يوم الأحد إن إجمالي صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني.

وتابعت أن صادرات النفط من موانئ الجنوب بلغت 3.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني في حين بلغ إجمالي صادرات الخام من كركوك عبر مرفأ جيهان التركي 79 ألف برميل يوميا.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر الخام في الشهر ذاته بلغ 59.8 دولار للبرميل.