وزارة النفط: صادرات النفط العراقية 3.5 مليون ب/ي في المتوسط في نوفمبر

قالت وزارة النفط العراقية يوم الأحد إن إجمالي صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني.
وتابعت أن صادرات النفط من موانئ الجنوب بلغت 3.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني في حين بلغ إجمالي صادرات الخام من كركوك عبر مرفأ جيهان التركي 79 ألف برميل يوميا.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الخام في الشهر ذاته بلغ 59.8 دولار للبرميل.
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