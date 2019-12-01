شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد داخل معرض ومؤتمر Cairo ICT على روح الراحل الدكتور طارق كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "Cairo ICT 2019"، اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حدادًا على وزير الاتصالات الراحل الدكتور طارق كامل، الذى تولى حقبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفا للدكتور أحمد نظيف، أول وزير اتصالات مصر حتى عام 2011.

و أشاد الإعلامى أسامة كمال، الرئيس التنفيذى لشركة تريد فيرز، المنظمة للمعرض، بدور الوزير الراحل الدكتور طارق كامل بحضور رؤساء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملين فى مصر بجانب كوكبة من الخبراء والإعلاميين.

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وانطلقت الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".

ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظى Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 5 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمى فى مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.