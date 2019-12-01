شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يشهد محاكاة وعرض لمشروع التأمين الصحى الشامل داخل جناح فودافون فى معرض Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرئيس التنفيذي لشركة فودافون: مصر دولة الفرص الرقمية.. والتحول الرقمي هو محور استراتيجية فودافون للعمل في السوق المصري

ألكسندر فرومان : " نفخر بالشراكة مع الدولة في مشروع التأمين الصحي ونسعى دائما للمشاركة فى المشاريع التى تقدم خدمات تهم المواطن المصري وتعمل من أجل تحسين حياته اليومية"

تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019فى دورته الثالثة والعشرون والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها؛ البينة التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.

وتتواجد الشبكة رقم واحد في مصر من خلال جناح ضخم تعرض داخله محاكاة لمشروع التأمين الصحى الشامل والذى تفخر فودافون بكونها شريكا للدولة حيث تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بميكنة خدمات التأمين الصحي للمواطن بالإضافة إلي عرض حلول تكنولوجية خاصة بتطوير قطاع الخدمات الصحية فى المستقبل ، تماشيًا مع توجه فودافون مصر كونها لا تعمل فقط كمشغل في السوق المصري، بل تعمل على تقديم حلول تكنولوجية مترابطة تساعد على تمكين قطاعات الدولة من تحقيق أهدافها في التحول الرقمى وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطن المصري.

وتعليقاً على مشاركة فودافون في المعرض هذا العام صرح ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر: "يعد التحول الرقمي حاليًا أحد الدعائم والركائز الرئيسية لنجاح المؤسسات والشركات على مستوى العالم والذي ينعكس بدوره على الحياة اليومية للأفراد، ونحن نؤمن أن السوق المصرية لديها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الحلول الرقمية، فمصر أصبحت دولة الفرص الرقمية."

وعن مشروع التأمين الصحي علق فرومان: "يشرفنا أن نكون الشريك التكنولوجي مع الحكومة في مشروع التأمين الصحي والذي يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حتى نستطيع أن نرى المستقبل الحقيقي لمصر بوجود خدمات صحية حقيقية يتمتع بها المجتمع".

وأضاف: " استطعنا في وقت قصير جدا أن نحول بورسعيد إلى مدينة تشمل التأمين الصحي الشامل وذلك من الناحية الإلكترونية ونسعى بكل مجهوداتنا إلى دعم عمليات التحول الرقمي ولدينا استعداد لتوسيع حجم تعاوننا في هذا الاتجاه."

Advertisements

كما صرح أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون :" تعتبر الشراكات من هذا النوع مثال رائع على نمو القطاع، حيث أنها تقرب عملائنا بشكل أكبر إلى العالم الرقمي، وتخدم الأهداف المرجوة من مبادراتنا التي يتم تنفيذها لتعزيز مفهوم التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا بالقطاعات الحيوية الأخرى وهو الأمر الذي تتبناه الحكومة المصرية في الوقت الحالي، والهدف الأساسي من هذا المشروع هو رفع كفاءة مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر ونشر وتطبيق أحدث تقنيات الرعاية الصحية عن بعد باستخدام تكنولوجيا متطورة."

وتحتفل فودافون مصر خلال فعاليات المعرض بفوزها بميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وذلك بالتعاون مع الدولة والوزارات المعنية ، حيث استعرضت الشركة بجناحها أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية وانترنت الأشياء التي تم تطبيقها في منظومة التأمين الصحي، والتي تعرف بـ "خدمات الرعاية الصحيّة عن بُعد" وذلك من خلال إنشاء نظام محاكاة لسيارة طوارئ بها محطة علاج عن بعد. وتمثل تطبيقات الرعاية الصحية، المحادثات مع الأطباء عبر الفيديو، وقاعدة البيانات الالكترونية، هذة أمثلة من بعض الابتكارات التي عرضتها الشركة هذا العام، والتي تهدف إلى تطوير القدرة على تشخيص الأمراض ومعالجة المرضى في المناطق الريفية والنائية، حيث سيتاح للمرضى إمكانية الاتصال بمراكز التحكم والمعالجة عن بُعد، فضلاً عن ضمان وصول أفضل خدمات رعاية صحية ذات جودة أعلى وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.



الرئيس يشهد محاكاة وعرض لمشروع التأمين الصحى الشامل

وتأخذ فودافون زائري الجناح في رحلة عن كيفية تطبيق خدمات الرعاية الصحيّة عن بُعد" أي العلاج الإلكتروني، حيث تعمل محطة العلاج عن بعد Care Central من خلال سجل طبي إلكتروني يعرض الملفات الإلكترونية للمريض وتحتوى على البيانات الصحية التاريخية والتي تلتزم بمعايير الأمن والخصوصية، وينتقل المريض بعدها لتلقى التمريض المناسب، ثم يتمكن من إجراء اتصال تفاعلي مرئي بين الأطباء والأخصائيين في وحدات التشخيص عن طريق تقنية VIRTUAL EXAM ROOM، بجانب وجود اللوح الطبي الإلكتروني Medical Tablet والذي يتمكن من خلالهما المريض إلى لرؤية الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، والحديث معهم عبر الشاشة.

كما عرضت فودافون Robotic Call Center Medical وهي خدمة العملاء القائمة على روبوتات، تلك الروبوتات التي صممت لمساعدة المرضى من خلال تلقي الاستفسارات الطبية ومحادثة المريض لمعرفة الأعراض التي يتم الشكوى منها،بهدف تسهيل عملية الوصول للمرض الذي يعاني منه، وتوجيهه للطبيب المختص للقيام بالفحوصات اللازمة والتأكد من المرض، مما يساهم في تقصير الوقت الذي يقضيه الأطباء في الإجابة على أسئلة المرضى، إلى جانب توفير وقت أطول في تقديم العلاج، كذلك لن يحتاج المرضى للتأقلم مع أوقات الانتظار الطويلة للحصول على الاستشارة الطبية.