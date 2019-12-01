شكرا لقرائتكم خبر عن التمكين الاقتصادى للمرأة فى ريادة الأعمال ندوة يعقدها المركز المصرى للدراسات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الاثنين، ندوة تحت عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال ريادة الأعمال: إصلاحات السياسات من واقع التجارب الدولية".

ويشارك في الندوة كلا من نيكولا إهلرمان، مستشار مستقل لشئون السياسات والرئيس السابق لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنافسية، وسيرينا رومانو، خبيرة دولية في مجال النوع الاجتماعى، ويعقب عليهما كل من الدكتورة هانيا شلقامى، أستاذ بحوث مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد القلا، رئيس قطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة Ahead of the Curve، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

وتهدف الندوة إلى مناقشة نتائج الدراسة التي أعدها المركز في ضوء التجارب الدولية المختلفة عن أهم العناصر التي تراها رائدات الأعمال ضرورية لتشغيل أعمالهن في البلاد المختلفة، كما تتعرف الدراسة على محركات النجاح الرئيسية، وأوجه القصور التي يجب التغلب عليها، ومجالات تدخل الحكومات وتقديم الدعم.