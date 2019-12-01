شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تكشف عن توقيع 4 عقود لتنفيذ مشاريع بنية تحتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت وزارة الإسكان السعودية ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية، 4 عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

والعقد الأول، تم توقيعه مع شركة عبد العالي العجمي للمقاولات، ويتضمن تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط منح الشفاء بدومة الجندل، بحسب بيان للوزراة على موقعها الإلكتروني.

ويشمل العقد الثاني الذي تم توقيعه مع شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده التضامنية للمقاولات، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط القريات – المرحلة الثانية – بمحافظة القريات.

ووقّعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقداً مع شركة الصخرة العربية للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "طريف" الواقع بمنطقة الحدود الشمالية.

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ووقّعت الوزارة عقداً مماثلاً مع شركة الطريس السعودية، لتوفير 1449 قطعة أرض في مخطط "رفحاء" الواقع بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وتضمنت العقود التي وقعتها الوزارة، مع كل من شركة الصخرة العربية للمقاولات، وشركة الطريس السعودية، تطوير أعمال البنية التحتية لمخططي "طريف"، و"رفحاء" بالحدود الشمالية.

وكشف وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، في وقت سابق أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.

وأضاف علي بن عطية آل جابر، أنه بحسب مؤشرات بناء المساكن الصادرة عن مركز الرصد الإسكاني حتى الربع الثالث، بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق 250 ألف وحدة سكنية في الفترة ذاتها.