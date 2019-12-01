شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت اليوم الأحد الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

يأتي التطبيق، بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها، بحسب "العربية".

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وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

وتتوقع وزارة المالية السعودية بحسب بيان سابق أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.

وحسب بيان الوزارة عن موازنة العام 2019 من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019 م مقابل 45.6 مليار ريال متوقعة في عام 2018م، والتي بدروها تزيد وبنسبة 101.5% عن المقدر في الميزانية، وهو ما يرجع إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خال العام الأول للتطبيق.