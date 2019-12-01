شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة تحلية المياه المالحة بالسعودية توقع اتفاقية توريد مع "سابك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتوريد مادة ثاني أكسيد الكربون لمحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن الاتفاقية تعمل على توفير احتياج الغاز المسال من ثاني أكسيد الكربون لمحطات التحلية لمعالجة المياه المحلاة المنتجة.

وتنص الاتفاقية على مشاركة "سابك" في المحافظة على البيئة؛ وذلك بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري. وتساهم الاتفاقية في تقلل المؤسسة استخدامها للوقود الأحفوري لإنتاج ثاني أكسيد الكربون.

وكشفت النتائج المالية ل"سابك" مؤخرا، عن تراجع في الأرباح بنسبة 86.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 64.5%.