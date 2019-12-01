شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة بالسعودية يكشف عن توفير 20 مليار ريال لخزينة الدولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إن جملة المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير بلغ 20 مليار ريال بزيادة عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة بنسبة 127%.

وأضاف في كلمة له أثناء تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439 / 1440هـ، أن جملة الـمبالغ التي يُطالب الديوان بها خلال السنة وما زالت قيد المتابعة مع الجهات أكثـر من 66 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقه فـي السنة المالية السابقة بنسبة 78%، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن ذلك قد أتى هذه الزيادة الجوهرية فـي نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيتـه الـمطورة وكفـاءة تنفيذها.

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وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين الديوان والـجهات الـمشمولة برقابته من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، أوضح أنه تم الربط فعلياً مع أكثـر من 270 جهازاً حكومـياً، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى 170%.

وأعلنت وزارة المالية السعودية في وقت سابق عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019.

وحسب بيان للوزارة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات المقدرة في العام 2019 م تصل إلى حوالي 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 11 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام 2018 م والمقدر بـ 882 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسجل نسبة إجمالي الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 م حوالي 31 %، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات في النمو لتصل إلى 1045 مليار ريال في العام 2021 م بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6%.