شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أركان العقارية" ترتفع 295% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أركان الكويت العقارية، المُعلنة اليوم الأحد عن ارتفاع أرباحها بنسبة 295% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.380 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 349.7 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.
كذلك ارتفعت أرباح الشركة التشغيلية إلى 1.5 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 435.4 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.
ويعود الارتفاع في الأرباح بالربع الرابع من العام الجاري إلى انخفاض ربح بيع عقارات استثمارية.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 2.2 مليون دينار بالربع الرابع، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 909.3 ألف دينار بالربع المُقابل من العام 2018.
وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.3 مليون دينار خلال العام المالي المنتهي في 31 أكتوبر 2019، من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 19%.
وحققت أركان أرباحاً خلال الربع الثالث المنتهي في 31 يوليو الماضي بنحو 335.68 ألف دينار، مقابل 253.47 ألف دينار في الربع المُقابل من 2018.
كذلك حققت الشركة أرباحاً بقيمة 937.32 ألف دينار خلال التسعة الأشهر المنتهية في 31 يوليو الماضي، نُقارنةً بأرباح بلغت 2.52 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
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