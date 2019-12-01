شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البنك المركزى يشارك لأول مرة فى Cairo ict والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، ويعقد المعرض برعاية الرئيس للعام السادس على التوالى بمشاركة عدد كبير من الوزراء.

وتعد مشاركة البنك المركزى هى الأولى له بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات حيث ياتى فى توقيت تولى به الجولة أهمية كبيرة الشمول المالى وخدمات الدفع الالكترونى و التحول الرقمى.

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و"كايرو آى سى تى" هو حدث سنوى إقليمى فى قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، ويشارك به العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا وزراء وشركات أفريقية، ويعد الحدث هو الأهم فى مصر، ليس لأنه خاص بالاتصالات والتكنولوجيا فقط، بل لأنه أصبح مظلة تجمع تحتها وزارت مصر الحكومية التى تعمل على تقديم خدماتها إلكترونيا للتيسر على المواطنين وتحقيق التحول الرقمى الذى تتشارك به جميع الوزارات المعنية.

كما يشارك بالحدث الذى ينمو عاما عن الآخر أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكى و المدن الذكية والشمول المالى والحلول التكنولوجية، وتقام مساحة الدورة الحالية بزيادة 35% عن الدورة السابقة و زيادة الشركات العارضة فضلا زيادة مساحة المعرض 20 ضعفا عن أول دورة له فى عام 1996.