شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق المؤتمر الوطنى الأول للأمن السيبرانى بـ cairo ict والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ينعقد المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر حيث سيقدم منصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والمناقشات حول قضايا الأمن السيبراني مع إبراز الممارسات الجيدة بمراكز الأمن السيبراني وطرق وأساليب الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات مع توضيح أحدث أساليب وبرامج التصدي للتهديدات السيبرانية على مستوى العالم والتي يتعاون معها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في مصر.
كما يتعرض المؤتمر إلى أحدث الممارسات الجيدة في مجال الأمن السحابي، وأمن إنترنت الأشياء والمدن الذكية ومستقبل تأمين التطبيقات في عصر التحول الرقمي.
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