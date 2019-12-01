شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطرح أحدث هواتفها الشبابية HUAWEI Y9s وساعتها الذكية HUAWEI Band 4 في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن طرح أحدث هواتفها الشبابية وهو HUAWEI Y9s بسعر 4488 جنيهاً وساعة هواوي الذكية HUAWEI Band 4 بسعر 599 جنيهاً في السوق المصري، حيث يتواجد هاتف هواوي الجديد في جميع فروع هواوي Experience وموزعيها المعتمدين. يقدم HUAWEI Y9s أفضل توليفة تجمع بين الإمكانيات والمزايا التي يبحث عنها المستخدمين الشباب بجانب السعر التنافسي الذي تضمن به هواوي أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "أن المستهلك المصري دائماً يتطلع لتجربة جديدة من نوعها في هاتفه الذكي الذي يعتمد عليه في حياته اليومية، لذا تقوم هواوي دائماً بتقديم كل ما هو مبتكر في منتجاتها ليواكب متطلبات واحتياجات مستهلكي هواوي حول العالم. نحن في هواوي نركز مستخدمي الهواتف المتوسطة، حيث اننا نركز على سلسلة هواتف Y الشبابية التي تتسم بإمكانيتها الكبيرة بجانب سعرها التنافسي، وهذا ما شهدناه في هاتف HUAWEI Y9s الذي لاقي إقبالاً كبيراً في فترة الحجز المُسبق مما أدي الي نفاد الكمية بأكملها المخصصة لحملة الحجز المُسبق."

تتميز ساعة هواوي الذكية HUAWEI Band 4 بتصميم شبابي مبتكر وجديد وبشاشة ملونة. وتتمتع HUAWEI Band 4 بخاصية HUAWEI TruSleep™ 2.0 ومؤشر لقياس ضربات القلب كما انها تمثل مساعد شخصي في جميع المهام اليومية للمستخدمين.

تم تصميم HUAWEI Y9s ليتحمل الاستخدام الثقيل سواء بالنسبة لإمكانيات الهاتف الداخلية وبالنسبة للاستخدام الشاق وهذا ما شهده المستهلك في قوة تحمل كاميراAuto Selfie Pop-up التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل والتي تنبثق تلقائياً عند تصوير السيلفي كما تتمتع الكاميرا بقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، حيث تتميز الكاميرا الأمامية بخصائص إضافية لتمنح المستخدمين صورة السيلفي المثالية لتشمل وضع التصوير الليلي Night Mode.

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يحتوي HUAWEI Y9 S على نظام كاميرا ثلاثية تدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأتي بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات زاوية التصوير العريضة جدًا وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات عمق الصور. وتمتاز الكاميرا بخاصية التعرف على المشاهد المحيطة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 22 مشهد مختلف، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي Night Mode للحصول على لقطات مثالية في الإضاءة المنخفضة. كما سيتمكن المستخدمون من تسجيل مقاطع الفيديو بطيئة الحركة باستخدام خَيَار Slow-motion Super الذي يسجل 480 إطاراً في الثانية.

الجدير بالذكر أن HUAWEI Y9s متاح الأن بسعر 4488 جنيهاً وساعة هواوي الذكية HUAWEI Band 4 بسعر 599 جنيهاً بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.