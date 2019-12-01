شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أحدث تطبيقات المدن الذكية بجناح شركة طلعت مصطفى في معرض كايرو اى سى تى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعتبارها اول شركة مصرية خاصة تطبق المفهوم الحقيقى للمدن الذكية ، شاركت مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية بالدورة الثالثة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا والذى انطلقت فعالياته اليوم الاحد ويستمر حتى يوم 4 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار “The Digital Experience”.

وتشارك مجموعة هشام طلعت مصطفى بجناح متميز يتناسب مع مكانه الشركة ويعكس رؤية الشركة فى بناء المدن الذكية بكل ما يشمل هذا المفهوم من تحقيق للامن والامان والرفاهية لعملاء المجموعة .

وانطلقت النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبالإضافة إلى جميع الفعاليات الضخمة المقدمة بالمعرض ، أثبت Cairo ICT موقعه كمنصة غنية بالفعاليات، حيث ينعقد هذا العام خلال فعاليات المعرض الدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities، الذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل بمشاركة كبرى الشركات فى هذا الصدد وفى مقدمتها مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة.

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وتتميز دورة 2019 بإقامة المعرض والمؤتمر الدولي للتعليمLEARN-TECH MEA الذي يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادًا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكتروني بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتي ميديا المستخدمة في مجال التعليم.

كما يستضيف Cairo ICT 2019 الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي “PAFIX” بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن نسخة العام الحالى أيضا، الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر “الأمن والسلامة الدولي DSS “، الذى يعقد بحضور نخبة من الخبراء بالمجال الأمني لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا في منظومة التأمين الشخصي وتأمين المنشآت.

ويستمر معرض كايرو آي سي تي في دورته الجديدة لعام 2019 في دعم الإبداع والابتكار من خلال “ملتقى الابتكارInnovation Arena“، الذي يقام في نسخته الرابعة، وهي الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة.







