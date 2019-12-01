شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر ديسمبر، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط عمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط انخفاض أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.957 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 79.7 مليون ورقة مالية بقيمة 280.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.7 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.99%، والعرب على 4.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 400 ألف جنيه، 844 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16410 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5115 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.