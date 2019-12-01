شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء توقع بروتوكول مع ERAS للتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقام بالتوقيع على البروتوكول الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومن جانب مشروع ERAS الدكتور وليد سلام مدير المشروع.
ويهدف البرتوكول لتعزيز التعاون المشترك، فى إطار مجهودات هيئة سلامة الغذاء المصرية، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء داخلياً أو خارجيا للقيام بدورها في ضبط منظومة الأغذية في مصر.
ويهدف مشروع تعزيز الأعمال الزراعية، تقوية نشاط الأعمال الزراعية الريفية في مصر، وتساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المزارعين في صعيد مصر والدلتا على أن يصبحوا أكثر اعتماداً على أنفسهم ويزرعون محاصيل قابلة للتسويق تلبي المعايير الدولية للتصدير.
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