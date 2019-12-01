شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن قائمة الأسهم المسموح بمزاول نشاط "الشورت سيلنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وهى الأوراق المالية المستوفاة للمعايير المنصوص عليها فى قرار رئيس البورصة المصرية رقم (757) لسنة 2019، بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وحددت البورصة، الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.