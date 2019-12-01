شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن قائمة الأسهم المسموح بمزاول نشاط "الشورت سيلنج" والان مع تفاصيل الخبر
وحددت البورصة، الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
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